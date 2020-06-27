٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83836270
٠ Persons

سمات

العميد اشتري: قوى الامن الداخلي تواكب وزارة الصحة في مواجهة كورونا

العميد اشتري: قوى الامن الداخلي تواكب وزارة الصحة في مواجهة كورونا

طهران / 28 حزيران /يونيو /ارنا- اكد قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد حسين اشتري بان هذه القوى تواكب جنبا الى جنب وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في مواجهة هذا الفيروس.

وفي تصريح له السبت خلال اجتماع المجلس العام لقوى الامن الداخلي، اعتبر العميد اشتري ظروف اليوم بانها غير اعتيادية واضاف، ان التزام التعليمات الصحية والوقائية من قبل الكوادر العاملة في قوى الامن الداخلي امر ضروري جدا.

واكد الاهمية القصوى لصحة وسلامة كوادر قوى الامن الداخلي واسرهم واضاف، اننا نواصل في هذا الاطار مهماتنا بقدرة مضاعفة بافضل صورة ممكنة.

واكد العميد اشتري ضرورة الرقابة الدقيقة والمستمرة على تنفيذ البروتوكولات الصحية في مواجهة كورونا واضاف، ان وحدات قوى الامن الداخلي ستواصل اجراءاتها الوقائية في مواجهة فيروس كورونا.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 15 =