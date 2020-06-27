العميد اشتري: قوى الامن الداخلي تواكب وزارة الصحة في مواجهة كورونا

وفي تصريح له السبت خلال اجتماع المجلس العام لقوى الامن الداخلي، اعتبر العميد اشتري ظروف اليوم بانها غير اعتيادية واضاف، ان التزام التعليمات الصحية والوقائية من قبل الكوادر العاملة في قوى الامن الداخلي امر ضروري جدا.

واكد الاهمية القصوى لصحة وسلامة كوادر قوى الامن الداخلي واسرهم واضاف، اننا نواصل في هذا الاطار مهماتنا بقدرة مضاعفة بافضل صورة ممكنة.

واكد العميد اشتري ضرورة الرقابة الدقيقة والمستمرة على تنفيذ البروتوكولات الصحية في مواجهة كورونا واضاف، ان وحدات قوى الامن الداخلي ستواصل اجراءاتها الوقائية في مواجهة فيروس كورونا.

انتهى ** 2342