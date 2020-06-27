رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام يوجه رسالة شكر لقائد الثورة لتوجيهاته في مجال مكافحة الفساد

وجاء في جانب من الرسالة التي وجهها آية الله آملي لاريجاني الى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي: إن مكافحة الفساد سواءً داخل السلطة القضائية أو خارجها تعد من الاستراتيجيات الاساسية للبلاد منذ انتصار الثورة لغاية الآن وان تأكيدات قائد الثورة في مختلف المراحل خیر دليل على هذا الامر.

واشار الى انه تابع بحزم، مع كبار المسؤولين القضائيين ورؤساء دوائر العدلية والمدعين العامين، خلال فترة توليه رئاسة السلطة القضائية، تنفيذ هذه الاستراتيجية التي أكد عليها قائد الثورة.

واكد بانه يكرر ما قاله سابقا بانه لم ولن يدعم اي شخص فاسد ابدا واضاف، لقد استندوا (البعض) الى كلام لي لا يناقض ما صرحت به وان كان هنالك اتهام موجه لاحد فانه يتوجب على جهاز القضاء البت فيه وفقا للمعايير القانونية والشرعية ضمن مسؤولياته والحق العام.

انتهى ** 2342