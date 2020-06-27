البنك المركزي يؤكد الدور المفيد للناشطين الاقتصاديين في توفير العوائد غير النفطية للبلاد

وقال همتي خلال اجتماع مع هيئة رئاسة غرفة التجارة الايرانية السبت، ليس لنا خلاف في وجهات النظر مع الناشطين الاقتصاديين في غرفة التجارة الايرانية ونسعى بمساعد احدنا الاخر للحيلولة دون خروج العملة الصعبة من البلاد فضلا عن تسهيل انسيابية الواردات واعادة العملة الصعبة المستحصلة من الصادرات الى البلاد.

واكد الدور المفيد للناشطين الاقتصاديين واعضاء غرفة التجارة في توفير العوائد غير النفطية للبلاد واضاف، من الضروري ذكر هذه النقطة وهي ان اولوية البنك المركزي هي توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الاساسية والادوية ومن ثم توفير المواد الخام للمصانع في البلاد.

واكد بانه لا ينبغي الاعتماد في ادارة البلاد على العوائد النفطية فقط واضاف، انه وبسبب ظروف الحظر الظالم فقد انخفضت هذه العوائد ايضا لذا فانه علينا بذل الجهود للوصول الى سبل مشتركة لزيادة العوائد غير النفطية وعودة العملة الصعبة المستحصلة من الصادرات لان هذا الامر من شانه تعزيز مصالح البلاد الوطنية.

انتهى ** 2342