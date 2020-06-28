اقبال عالمي على تعلم الموسيقى والغناء الایراني عبر الانترنت

وقال وطن خواه اليوم الاحد لمراسل ارنا ان الكثير من النشاطات تعطلت بسبب كورونا ومنها تعليم الموسيقى، مبينا انه ومنذ اليوم الاول من تفشي الفايروس تم تدريسها عبر الانترنت وذلك عن طريق اقامة ورشة لتعليم الغناء الايراني في جامعة تربيت مدرس بطهران والتي لاقت اقبالا محليا وعالميا كبيرا .

واعلن ان اقامة الورش التعليمية تاتي بهدف التعرف اكثر على الموسيقى والغناء الايراني مشيرا الى مشاركة طلبة فيها من مختلف المحافظات الايرانية وكذلك متكلمي اللغة الفارسية من المانيا وفرنسا وامريكا وبريطانيا وكندا والسويد وطاجيكستان ودول اخرى .

واضاف وطن خواه انه خلال هذه الفترة اقيمت 12 ورشة لتعليم مختلف صنوف الموسيقى ومنها العزف على العود الايراني وفي الغناء مقامات بيات و شتي واخرى.

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