روحاني : اداء مختلف القطاعات الايرانية في ظروف كورونا كان ممتازا

واضاف الرئيس روحاني اليوم الاحد خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ان البلاد تتعرض اليوم لاقصى الضغوط الاقتصادية فيما يكتسح اخطر مرض جميع انحاء العالم، مبينا ان العالم لم يشهد هكذا مرض على مدى قرن من الزمان وان البلاد لم تشهده منذ اكثر من 140 سنة.

واوضح اننا نعيش اليوم ظروفا صعبة وخطرة حيث لم يشهد العالم مثل هذا التأثير الكبير على الاقتصاد والمجتمع والحياة اليومية والعلاقات الدولية .

واضاف: يرى الجميع ان الدول الاوروبية وامريكا والتي لا تعاني من الحظر على عكس ايران، تعاني من تفشي كورونا حيث ازداد مستوى البطالة بمقدار 25% في امريكا وقلل المرض من الانتاج القومي لها وللمعظم الدول الصناعية , حيث انخفضت صادرات غالبية هذه الدول خلال شهر ابريل الماضي بمقدار 25% وان انتاج بعض السلع مثل البتروكيماويات انخفضت بمقدار 29% والسيارات بمقدار 15% .

وقال: باعتبارنا بلدا يعاني من هذا المرض والحظر مفروض علينا لم نقترض من البنك المركزي خلال السنتين الماضيتين ولن نحتاج لذلك حتى نهاية العام الحالي.

واضاف ان المسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لافتا الى ان اداء كوادر وزارة الصحة وقطاعات الانتاج والزراعة والصناعة والبنك المركزي والبورصة كان خلال هذه الفترة مدعاة للفخر والاعتزاز.

واشار الى اتخاذ اجراءات مطلع الاسبوع القادم حيث سيكون ارتداء الكمامات الزامیا في الاماكن المزدحمة والتجمعات .

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