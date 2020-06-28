٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٣١ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83836983
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تسجيل144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 28حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 222 الفا و669 شخصا وبوفاة 144 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 10 الاف و508 اشخاص.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2489 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 222 الفا و 669 حالة لغاية الان بينهم  2946 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 183 الفا  و301 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي144 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10 الاف و508 اشخاص  .

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان  مليونا و610 الفا و869  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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