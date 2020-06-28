ضبط مايزيد عن 16 طن من المخدرات في ايران خلال اسبوع

وقال اصلاني الیوم الاحد ان كمية المخدرات التي تم ضبطها في مختلف ارجاء البلاد خلال الاسبوع الماضي بلغ 16 الف و234 كيلوغرام ما سجل ارتفاعا بنسبة 58 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغ فيها 10257 كيلوغرام.

ولفت الى اعتقال ستة الاف و546 شخصا متهما بالاتجار وتعاطي المخدرات.

واشار الى ان معظم المخدرات التي ضبطت خلال هذه الفترة تعود الى المحافظات الحدودية لاسيما المدن المحاذية للحدود الشرقية للبلاد ومنها محافظتي خراسان الجنوبية وسيستان وبلوجستان. والباقي في محافظات كرمان (جنوب شرق) وفارس و هرمزكان (جنوب) واصفهان (وسط) و وخراسان الرضوي(شمال شرق).

وبين اصلاني انه خلال هذه الفترة تم ضبط 357 سيارة كانت تستخدم لتهريب المخدرات وكذلك ضبط 30 قطعة سلاح ناري كانت بحوزة المهربين.\

وتقع ايران على طريق ترانزيت المخدرات الى اوروبا وقدمت في مجال مكافحتها 3200 شهيد من عناصرها وتعتبر الاولى عالميا في مكافة تهريب المخدرات.

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