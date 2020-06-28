تمديد الموعد النهائي لإرسال الأعمال الى مهرجان "رسالة من القلب الى الإمام الرضا (ع)" الدولي

وكان قد تم قبل ذلك تحديد الموعد النهائي لتقديم الأعمال الى هذا المهرجان حتى 17 يونيو الجاري، وكان من المقرر إقامة الحفل الختامي للمهرجان، أمس السبت، 27 يونيو.

وأضاف زارع، ان الأمانة العامة لمهرجان "رسالة من القلب الى الإمام الرضا عليه السلام" الدولي في نسخته الـ15 مستعدة لإستلام الأعمال في فئتين عمريتين:- الأطفال والناشئة (من 7 -18 عاما) والكبار (من 18 عاما فما فوق) حتى 21 آب/أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن نشر الثقافة الرضوية الوضاءة، وتوسيع نطاق الأنشطة الثقافية والأدبية ذات الصلة بسيرة أهل البيت عليهم السلام، وتكريم مؤلفي ومبدعي الأعمال الأدبية في مجال الترويج للثقافة الرضوية تعد من أهم أهداف إقامة هذا المهرجان، وأضاف: ان وصف التجليات المعنوية عند زيارة الإمام الرضا عليه السلام، والحب والولاء، والشفاعة، والمناجاة مع الإمام عليه السلام والبوح بمكنون القلب إليه، والأمنيات المأمولة من زيارته عليه السلام، ومكانة الصلاة في تعاليم أهل البيت خاصة الإمام الرضا عليهم السلام ودورها في سلامة المجتمع والتقليل من الأضرار الإجتماعية تشكل محاور هذا المهرجان.

ولفت زارع الى الاقبال الواسع لمحبي الإمام الرضا عليه السلام من أرجاء العالم على المشاركة في هذا المهرجان وأضاف، ان الأمانة العامة لمهرجان "رسالة من القلب الى الإمام الرضا عليه السلام" الدولي في دورته الـ14 تسلمت العام الماضي 83 ألفا و732 رسالة من 42 دولة.

وقد أتيحت دعوة المهرجان للجمهور حول العالم بثلاث لغات: الفارسية والعربية والإنكليزية.

وأضاف زارع، ان الرسائل التي تصل إلى أمانة المهرجان، بعد اجتياز مرحلة التحكيم ووضع اللمسات الأخيرة عليها، يتم نشرها بين دفتي كتاب تحت عنوان "نجوى القلب" (نجواي دل).

وأوضح أن عملية التسجيل وإرسال الأعمال الأدبية الى أمانة المهرجان تتم عبر موقع "شمس طوس" على عنواني http://mazandaran.shamstoos.ir و http://portal.shamstoos.hr. كما بامكان الراغبين في المشاركة بالمهرجان إرسال الأعمال عبر رسائل الواتساب على رقم 989381942133+ .

علما، ان مهرجان "رسالة من القلب الى الإمام الرضا عليه السلام" الدولي هو جزء من مهرجان الإمام الرضا عليه السلام الدولي الذي تتولى إقامته سنويا محافظة مازندران منذ عام 2014 بهدف نشر الثقافة الرضوية وتوفير منصة لحضور المسلمين من جميع أنحاء العالم في هذا المجال.

انتهى**أ م د