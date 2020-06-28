خبیر صیني : ایران تقیم تعاونا یحتذی به مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة

وفي حديث لمراسل "ارنا" من بكين اليوم الاحد، قال جيدي : ان القرار الذي اقترحته بريطانيا والمانيا وفرنسا كان متأثرا بالاملاءات الامريكية وبعيدا عن المنطق؛ وذلك رغم ان الحكومة الايرانية تقيم تعاونا مميزا وفي غاية الشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واكد، انه يتعين على الترويكيا الاوروبية لكونها تضم بلدانا رئيسية في الاتحاد الاوروبي واطراف الاتفاق النووي، ان لا تتاثر بضغوط واشنطن ولا تصبح العوبة بيد هذا البلد؛ مردفا ان بريطانيا والمانيا وفرنسا مطالبة باتخاذ اجراءات سليمية ومناسبة في هذا الخصوص.

ولفت الخبير الصيني، الى ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي عام 2018 شكل حجر عثرة في مسار هذا الاتفاق، لكنه مايزال قائما.

واردف ياؤو : ان محاولات واشنطن لتشديد الحظر الاقتصادي على ايران، ومطالبة الاخيرة بتنفيذ الاتفاق النووي رغم انسحابها من هذا الاتفاق، مؤشر على بلطجة امريكا وسياسات الغطرسة التي تمارسها بشكل سافر في المجتمع الدولي.

انتهى ** ح ع