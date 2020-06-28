إيران.. 23.5 مليون طن زيادة في طاقة التعدين الإسمية

وبحسب الجداول الإحصائية لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة، فقد تم منح تراخيص لإستخراج المعادن من 575 منجما في العام الماضي باستخراج اسمي يبلغ 23 مليونا و 570 ألف طن وتوفير أربعة آلاف فرصة عمل وإصدار رخص إستخراج لـ 756 شخصا.

وفي عام 2018 تم منح تراخيص تشغيل 648 منجماً بطاقة إسمية تبلغ 27 مليونا و 413.8 ألف طن وتوفير فرص عمل لخمسة آلاف 209 أشخاص.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة إلى أنه بحلول نهاية العام الماضي، بلغ عدد المناجم الناشطة في البلاد نحو 5 آلاف و 600 منجم، واستخراج أكثر من 400 مليون طن من المعادن منها سنويا.

وأظهرت الإحصائيات حول منح تراخيص تشغيل المناجم الصادرة في العام الماضي، أن محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) التي تضم 57 منجما تحوز على نحو 10 في المائة من إجمالي المناجم في البلاد، وأعلى معدل للاستخراج الاسمي حسب هذا التقويم يعود على محافظة خوزستان (جنوب غرب) بمليوني و 785.5 ألف طن، فيما سجلت محافظة خراسان الرضوية أعلى معدل لتوفير فرص العمل في مجال إستخراج المعادن من خلال توفير فرص عمل لـ459 شخصا.

وتحتل إيران المركز العاشر في العالم من حيث تنوع المعادن مع اكتشاف 68 نوعا من المواد المنجمية، وتتبوأ المرتبة الـ 15 عالميا من حيث إجمالي الاحتياطيات المكتشفة بحيازتها على نحو 60 مليار طن، حوالي 40 مليار طن منها احتياطيات محددة والباقي محتملة.

وبلغت كمية استخراج المعادن من المناجم النشطة في البلاد أكثر من 410 مليون طن خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 25 بالمائة خلال العام الحالي.

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