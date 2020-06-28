ثلاثة أضعاف.. نمو عدد المنشورات الإيرانية في أكثر المواقع العلمية مصداقية بالعالم 

وأشار دهقاني في تصريح له اليوم الأحد الى تصنيف المنشورات العلمية في أربعة فهارس للعلوم، والعلوم الاجتماعية، والفن، والعلوم الإنسانية، والمصادر العلمية الحديثة التي تستشهد بها مراكز التعليم العالي في تقييم الأداء البحثي.

ولفت دهقاني إلى أن عدد المنشورات العلمية المفهرسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قاعدة بيانات (Clarivate Analytics) ISI عام 2019 كان 123، مما يظهر نموا بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2010، حيث كان عدد المنشورات العلمية الإيرانية في ISI 36، وارتفع إلى 42 عام 2011؛ أيضا في عام 2012، ازداد عدد المنشورات العلمية الإيرانية ليصل إلى 46، وخلال الأعوام 2013-2018، بلغ عدد المنشورات العلمية الإيرانية في ISI، 46 و 48 و 110 و 113 و 116 و 118 على التوالي.

انتهى**أ م د