وزارة الخارجية: زمرة المنافقين هي زمرة إرهابية ومرعبة

وكتبت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدتها، ان أوروبا هي موطن هذه الزمرة المتمردة، كما ان أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تمول فظائع هذه الزمرة الفاسدة، فكل من (الولايات المتحدة وأوروبا) متورطون في قتل الإيرانيين الأبرياء على يد زمرة خلق الإرهابية.

وفي تغريدة له أمس السبت، وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، امريكا وأوروبا، بأنهما الداعمان لجرائم عناصر زمرة المنافقين الملطخة ايديهم بدماء الضحايا.

وأرفق موسوي تغريدته بصور للتفجير الارهابي لمكتب الحزب الجمهوري الاسلامي الذي نفذ يوم 27 حزيران/يونيو من عام 1981 وقال : قبل 39 عاما وفي مثل هذا اليوم استشهد رئيس الديوان الاعلى للقضاء آية الله سيد محمد بهشتي و72 من الشخصيات المسؤولة في البلاد على يد زمرة المنافقين الارهابية (مجاهدين خلق) المدعومة من امريكا وصدام.

وأشار الى ان أميركا وأوروبا احتضنت اعضاء هذه الزمرة حتى تمكنوا من قتل او إعاقة 10 الاف ايراني بصورة بربرية.

انتهى**أ م د