قاليباف: الهاجس الوحيد لمجلس الشورى الاسلامي هو متابعة قضايا الشعب

وكتب قاليباف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان الهاجس الوحيد لمجلس الشورى الاسلامي هو فقط متابعة قضايا الشعب.

واضاف: لقد قبلت الدعوة الموجهة لي لافتتاح مركز البيانات لانني اعتقد بان الاقتصاد الرقمي حقيقة يمكنها ان تُحدث تطورا كبيرا لمصلحة الوضع الاقتصادي للشعب وان هذا المشروع يعد من الخطوات الاولية لتوفير البنية التحتية لهذا التطور.

واضاف: ان عدم استطاعتنا، خلافا لبعض الدول، من تجاوز حصة 5 بالمائة من الاقتصاد الرقمي في اجمالي الانتاج المحلي، يعود لعدم اهتمام المخططين وعدم استعداد المنفذين لهذا التطور، ودون ذلك يمكن للكوادر البشرية المتقدمة والكفوءة والزاخرة بالحوافز من تحقيق "التحول نحو الاقتصاد الرقمي" بقوة.

انتهى ** 2342