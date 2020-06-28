برسبوليس يعزز صدارته للدوري الايراني بالفوز على بيكان

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاحد بطهران تقدم برسبوليس بهدف لمهاجمه علي عليبور في الدقيقة 20 عندما استغل كرة مرفوعة من الجناح الايمن سددها راسية قوية لم يستطع حارس بيكان من صدها ووجدت طريقها الى الشباك.

وعزز برسبوليس تقدمه بهدف ثان جاء في الدقيقة 76 من المباراة بتوقيع البديل مهدي عبدي الذي نجح في تسجيل هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث براسية رائعة في الدقيقة 83 من كرة مرفوعة من ركلة ركنية.

وقلص بيكان الفارق في الدقيقة ۸۷ من ركلة جزاء بواسطة لاعبه شهریار مغانلو لتنهي المباراة 3-1 لصالح برسبوليس.

وبهذا الفوز الذي حققه برسبوليس فقد ارتفع رصيده الى 50 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد بيكان عند 15 نقطة في المركز الاخير.

من جانب اخر حقق "شهر خودرو" فوزا مهما على ضيفه ذوب اهن اصفهان 2-1 ليرتقي الى المركز الثاني برصيد 38 نقطة فيما خسر تراكتور سازي على ارضه امام نساجي مازندران 1-0 كما فاز صنعت نفط ابادان على بارس جنوبي جم 2-0 وتعادل شاهين شهرداري بوشهر مع نفط مسجد سليمان 2-2.

وتجري اليوم المباريات الثلاث المتبقية من المرحلة 22 وهي كالتالي؛ سباهان اصفهان - كل كهر سيرجان، فولاد خوزستان- ماشين سازي تبريز، استقلال طهران- سايبا.

ويحتل سباهان المركز الثالث برصيد 37 نقطة ومن ثم تراكتور 37 نقطة ايضا واستقلال طهران وفولاد خوزستان وصنعت نفط ابادان ولكل منها 36 نقطة.

انتهى ** 2342