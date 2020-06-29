٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٨:٥١ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83837601
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إيران تهدف الى إنتاج لقاح كورونا حتى نهاية هذا العام

إيران تهدف الى إنتاج لقاح كورونا حتى نهاية هذا العام

طهران/ 29 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال المدير العام لمكتب تطوير التكنولوجيا الصحية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي: أن عددا من الشركات الإيرانية المعرفية تعمل حاليا على إعداد لقاح لفيروس كورونا، ومن المحتمل ان تعلن إحدى هذه الشركات نجاحها في التوصل الى اللقاح نهاية العام الجاري.

وأضاف حسين وطن بور في مقابلة مع إرنا اليوم الاثنين: أن لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري HPV والإنفلونزا الموسمية، سيتم انتاجها حتى نهاية هذا العام وعرضها في الاسواق.

واشار المدير العام لمكتب تطوير التكنولوجيا الصحية بوزارة الصحة، الى أننا نتحرك في مجال إنتاج اللقاحات في مصاف الدول الرائدة، وإنجازات إيران يمكن أن تنافس الشركات العالمية، منوها الى أن عددا من الشركات المعرفية تعمل لاعداء لقاح لفيروس كورونا، وقريبا ستقدم إحدى الشركات نجاحها في إنتاج اللقاح، كما ان بقية الشركات حققت تقدما جيدا في هذا المجال.

وقال: أن ثلاث شركات معرفية تعمل حاليا على إنتاج لقاح لفيروس الورم الحليمي البشري، وسيصل هذا الإنجاز إلى مرحلة الانتاج بحلول نهاية العام نظرا لجهودها وطاقاتها العلمية .

كان من المفترض إنتاج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري الإيراني HPV، الذي يستخدم للوقاية من سرطان عنق الرحم، في مارس 2020، ولكنه تأخر بسبب بعض المشاكل، وخاصة انتشار مرض كورونا، وبحلول نهاية هذا العام سنرى هذا الإنجاز.

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