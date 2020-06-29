ضبط نحو طنين من المخدرات في زاهدان

واضاف "محمد قنبري" اليوم الاثنين ان شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوشستان تلقت معلومات من قوى الامن الداخلي بالمحافظة حول نشاطات عصابة تهريب المخدرات في منطقة جون اباد بمدينة زاهدان ( جنوب شرق البلاد) و رصدت تحركات اعضاء العصابة حيث تمكنت من الكشف عن مستودع لتهريب المخدرات في إحدى المناطق الجبلية في جون اباد .

وتابع العميد قنبري ان قوات الأمن الداخلي تمكنت خلال الاشتباك مع المهربين من ضبط طن و824 كيلوا و300 غرام من انواع المخدرات شملت طن و764 كلغ من الافيون و50 كيلو و800 غرام من الحشيش و500 غرام من الهيرويين هذا في حين ترك المهربون مستودع المخدرات و لاذوا بالفرار قبل تواجد قوات الشرطة . وتستمر حاليا عمليات الشرطة للقبض على المهربين.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .

انتهى** 1453