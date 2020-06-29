انيميش ايراني یفوز بجائزة افضل فيلم في مهرجان الهند الدولي

واقيم مهرجان الهند الدولي بموضوع كورونا عبر الانترنت وذلك في ولاية " اوديسا" الهندية بمشاركة 70 اثر فني من 22 دولة .

الهدف من المهرجان هو تبادل التجارب والعلم والمعلومات بين منتجي الافلام في العالم في مجال مكافحة فيروس كورونا .

وفاز الانميشن الايراني " الهراء" ( جرت وبرت ) للمخرج رامين ملامحمدي بجائزة افضل انميشن في مهرجان الهند الدولي 2020 حيث قام مدير المهرجان " ماهشواررائو " بتسليم الجائزة الى القنصل الايراني في حيدر اباد بالهند.

وضم فريق التحكيم كل من السيدة " مارين بوغو " من فرنسا و " ماني رام " من الهند و " قدرت الله تقوي" من افغانستان و " ريجارد " من الكونغو.

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