زيادة 3.6 مليار متر مكعب من صادرات الغاز الإيراني

وبحسب تقرير شركة الغاز الوطنية الإيرانية اليوم الإثنين، اشار "حسن منتظر تربتي"، إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة لإنتاج الغاز ونقله وتوزيعه وتصديره في عام 2019 .

ونوه الى أنه في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، ارتفع متوسط الاستهلاك اليومي للغاز المحلي بمقدار 55 مليون متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وأضاف: على الرغم من قفزة الاستهلاك المحلي للغاز، فقد تم تسجيل رقم قياسي جديد للصادرات في العام الماضي.

ولفت مساعد وزير النفط لشؤون الغاز، الى أن متوسط صادرات الغاز المتراكم، ارتفع بنحو 3 مليارات و 600 مليون متر مكعب في عام 2019 مقارنة بعام 2018 ، مضيفا: في الاجمال زادت صادرات الغاز الإيراني بنسبة 26 في المائة مقارنة بعام 2018.

وشدد تربتي على أن إجمالي استخراج الغاز من الموارد في عام 2019 كان حوالي 270 مليار متر مكعب.

انتهى** 2344