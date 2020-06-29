٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83838260
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عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 10 الاف و670 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 10 الاف و670 شخصا

طهران /29 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 225 الفا و205 اشخاص وبوفاة 162 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 10 الاف و670 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2536 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 225 الفا و 205 حالة لغاية الان بينهم  3037 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 186 الفا  و180 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 162 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10 الاف و670 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و639 الفا و78  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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