نائب رئيس البرلمان : ايران اصبحت واحدة من الدول المصدرة للبنزين في العالم

وفي تصريحه اليوم الاثنين خلال تفقده معهد ابحاث صناعة السيارات بجامعة "العلم والصناعة" بطهران، اضاف نيكزاد : ان مجلس الشورى الاسلامي كرس جهده لحث المؤسسات المختلفة في البلاد على التعاون مع وزارة الصناعة والتعدين والتجارة في سياق تطوير صناعة السيارات الوطنية.

وتابع في السياق، ان قوة الجو – فضائية بالحرس الثوري، اعلنت استعدادها لدعم المنتجين الناشطين في مجال صناعة السيارات؛ والبرلمان سيقوم بتحديد التزامات كل من الاطراف في هذا الصدد.

يذكر ان نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد، وقائد قوة الجو- فضائية بالحرس الثوري "العميد حاجي زادة" الى جانب عدد من كبار القادة العسكريين في البلاد قاموا اليوم الاثنين بزيارة تفقدية لمركز ابحاث الاقمار الصناعية وايضا صناعة السيارات بجامعة العلم والصناعة في طهران.

انتهى ** ح ع