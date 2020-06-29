٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٤:٤٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83838433
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ايران تعلن :

الملاحقة القضائية دوليا لـ "دوانالد ترامب" في قضية اغتيال الشهيد سليماني

الملاحقة القضائية دوليا لـ "دوانالد ترامب" في قضية اغتيال الشهيد سليماني

طهران / 29 حزيران /يونيو / ارنا - اعلن رئيس النيابة العامة في طهران "علي القاصي مهر"، اصدار مذكرة اعتقال بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول) ضد 36 مسؤولا سياسيا وعسكريا في امريكا بمن فيهم "دونالد ترامب" وفي دول اخرى ايضا، لضلوعهم عبر الايعاز او التنفيذ في جريمة اغتيال "الفريق الشهيد قاسم سليماني".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعلى للقضاء برئاسة "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي" رئيس السلطة القضائية في ايران؛ حيث قدم رئيس النيابة العامة في طهران تقريرا حول الاجراءات المتخذة بشان متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني.

واضاف القاصي مهر : لقد تم في هذا السياق، تحديد 36 شخصا كانوا قد تورطوا في جريمة اغتيال الشهيد الفريق سليماني، عبر الايعاز او التنفيذ، بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون في امريكا وبلدان اخرى، واصدر على اثر ذلك جهاز القضاء (الايراني) عبر الانتربول مذكرات اعتقال واعلان الوضعية الحمراء ضد هؤلاء المتهمين.

واوضح المسؤول القضائي الايراني ان التهم الموجهة اليهم، هي القتل والعمل الارهابي؛ منوها الى ان رئيس الجمهورية الامريكي دونالد ترامب يتصدر قائمة هؤلاء المتهمين، وان الاخير ملاحق قضائيا حتى بعد نهاية فترته الرئاسية.

انتهى ** ح ع

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