الملاحقة القضائية دوليا لـ "دوانالد ترامب" في قضية اغتيال الشهيد سليماني

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعلى للقضاء برئاسة "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي" رئيس السلطة القضائية في ايران؛ حيث قدم رئيس النيابة العامة في طهران تقريرا حول الاجراءات المتخذة بشان متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني.

واضاف القاصي مهر : لقد تم في هذا السياق، تحديد 36 شخصا كانوا قد تورطوا في جريمة اغتيال الشهيد الفريق سليماني، عبر الايعاز او التنفيذ، بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون في امريكا وبلدان اخرى، واصدر على اثر ذلك جهاز القضاء (الايراني) عبر الانتربول مذكرات اعتقال واعلان الوضعية الحمراء ضد هؤلاء المتهمين.

واوضح المسؤول القضائي الايراني ان التهم الموجهة اليهم، هي القتل والعمل الارهابي؛ منوها الى ان رئيس الجمهورية الامريكي دونالد ترامب يتصدر قائمة هؤلاء المتهمين، وان الاخير ملاحق قضائيا حتى بعد نهاية فترته الرئاسية.

انتهى ** ح ع