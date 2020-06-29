الخارجية الايرانية : تحديد 40 امريكيا متورطين في اغتيال الشهيد سليماني

تصريحات مساعد وزير الخارجية الايراني هذه، جاءت اليوم الاثنين على هامش اجتماعه بممثلي المؤسسات السياسية والقانونية والامنية والعسكرية والقضائية في البلاد، لمناقشة اخر المستجدات حول ملف اغتيال الفريق الشهيد سليماني.

وفي معرض الاشارة الى الاجتماع، قال بهاروند : لحسن الحظ السلطة القضائية تواصل ليل نهار متابعة هذا الملف وجمع الادلة ذات الصلة؛ مبينا ان السلطات الاستخبارية والامنية في البلاد استطاعت لحد الان تحديد هوية 40 امريكيا بمن فيهم اصحاب القرار والمنفذون لهذه الجريمة.

وتابع : كما ان هناك بعض الاشخاص الذين لم تتحدد هويتهم بعد، وعلى سبيل المثال جمع من موجهي الطائرات الامريكية المسيرة؛ مؤكدا ان هذا الامر قيد الانجاز فورا.

ولفت مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، انه اضافة الى الاشخاص المتورطين في هذه الجريمة التي انتهكت السيادة والامن الوطني في ايران، فإن امريكا وبعض الدول التي استخدمت اراضيها لارتكاب هذه الجريمة تتحمل المسؤولية قبال هذا الاجراء المعارض للقوانين الدولية؛ "ونحن سنتابع هذا الامر لدى المحافل والمنظمات الدولية ايضا".

انتهى ** ح ع