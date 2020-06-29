السفارة الايرانية في بيروت : تصريحات السفيرة الامريكية مزاعم واهية

وكتبت السفارة الايرانية في تغريدة لها، "كلما ثرثرت (السفيرة الامريكية) اكثر، كلما بهدلت نفسها و بلادها اكثر، و هي لا يحق لها ان تنال من بلد آخر من خلال الأراجيف التي تختلقها".

وكان القاضي اللبناني "محمد مازح" قد اصدر امرا يقضي بمنع استصراح السفيرة الأمريكية في بيروت من قبل وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل في لبنان لمدة سنة وذلك على خلفية تصريحاتها حول الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان.

وفي سياق متصل استدعت وزارة الخارجية اللبنانية امس الاحد السفيرة الأميركية في لبنان لتسليمها مذكرة احتجاج على تدخلّها في الشؤون الداخلية اللبنانية؛ كما اكدت مصادر مقرّبة من الرئاسة اللبنانية أن "الحكومة ستبلغ السفيرة الأميركية، بأن تصريحاتها الأخيرة مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتحديداً لمعاهدة فيينا للعام 1961 في ميثاق الأمم المتحدة".

وكانت السفيرة الامريكية في لبنان "دورثي شيا" اكدت في مقابلة أجرتها قناة الحدث السعودية الجمعة معها، "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية".

وادعت شيا، أن "الحزب حال دون إجراء بعض الإصلاحات التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد"، وأن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية".

كما زعمت ان "فرض القيود على الاعلام يحدث في ايران لا في بلد مثل لبنان"؛ على حد زعمها.

انتهى ** ح ع