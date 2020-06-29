وزير خارجية كرواتيا : الاتفاق النووي انجاز دبلوماسي عظيم

وفي لقائه اليوم الاثنين سفير الجمهورية الاسلامية لدى كرواتيا "برويز اسماعيلي"، نوه غيرليتش رادمان بالاواصر الكثيرة التي تجمع بين الشعبين الايراني والكرواتي، وذلك في ضوء اللقاءات والمباحثات بين كبار المسؤولين و وزيري خارجية البلدين.

واضاف : نحن نرغب انطلاقا من الفرص الثقافية المتاحة، في تنمية العلاقات الثنائية وبما يشمل شتى المجالات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

الى ذلك، هنأ السفير الايراني وزير خارجية كرواتيا بنجاح بلاده على مدى ستة اشهر من رئاسة للاتحاد الاوروبي، قائلا : ان الاتحاد الاوروبي كان قد تاسسس على قاعدة التعددية والحوار والجهود الجماعية؛ وان ايران ترحب باستقلال واقتدار الاتحاد في هذا السياق.

واكد اسماعيلي خلال اللقاء مع غيرليتش رادمان، ان العلاقات الجيدة بين ايران وكرواتيا متاصلة في الجذور الثقافية المشتركة واواصر المحبة بين شعبيهما وهي مستدامة لكونها تاسست خلال الظروف العصيبة التي واجهت البلدين.

علما ان دولة كرواتيا تسلمت الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي منذ يناير 2020 لفترة 6 اشهر، وستقوم بتسليمها اعتبارا من واحد يونيو القادم الى دولة المانيا.

انتهى ** ح ع