سباهان اصفهان في مركز الوصافة وتعادل مخيب لاستقلال طهران

ففي المباراة التي جرت في استاد "نقش جهان" مساء اليوم الاثنين تمكن سباهان اصفهان من التغلب على ضيفه كل كهر سيرجان بهدفين جاءا بتوقيع محمد رضا حسيني في الدقيقة 9 ومحمد كريمي من ركلة جزاء في الدقيقة 30 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع سباهان رصيده الى 40 نقطة في مركز الوصافة فيما تجمد رصيد كل كهر عن 19 نقطة في المركز 14 .

وفي طهران استضاف استقلال طهران، فريق سايبا، في استاد "آزادي" واكتفى بتعادل مخيب 1-1 .

تقدم استقلال بهدف سجله مسعود ريغي في الدقيقة 15 فيما جاء هدف التعادل لسايبا في الدقيقة 45 بنيران صديقة من قبل فرشيد باقري.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد استقلال طهران الى 37 نقطة في المركز الخامس فيما ارتفع رصيد سايبا الى 20 نقطة في المركز 13 .

وفي اهواز واصل فولاد خوزستان تالقه وتغلب على ماشين سازي تبريز 2-1 رافعا رصيده الى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ماشين سازي عند 24 نقطة في المركز العاشر.

ويحتل برسبوليس الصدارة برصيد 50 نقطة وكان قد فاز يوم امس على بيكان 3-1 وياتي سباهان اصفهان في مركز الوصافة برصيد 40 نقطة وفولاد خوزستان في المركز الثالث برصيد 39 نقطة ومن ثم شهر خودرو 38 واستقلال طهران 37 وتراكتور 37 وصنعت نفط ابادان 36 .

يذكر ان الدوري الايراني استانف مبارياته قبل اسبوع من دون حضور الجماهير بعد توقف دام نحو 4 اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

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