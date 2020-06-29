برلماني: ايران خرجت مرفوعة الراس من اختبار كورونا رغم الحظر والضغوط

وقال كريمي قدوسي خلال لقائه رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة مشهد الاثنين، ان ايران انتصرت وخرجت مرفوعة الراس من اختبار فيروس كورونا العالمي رغم كل اشكال الحظر والضغوط المفروضة عليها، في حين ان الدول المتشدقة بحقوق الانسان عجزت عن السيطرة على هذا المرض وادارته ومنيت بالخزي في ذلك.

واضاف، ان للمواطنين دورا مؤثرا في السيطرة على هذا المرض وعليهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمبادئ الصحية في مزاولتهم الانشطة من اجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعدم تضرر الظروف الاقتصادية.

يذكر ان احدث الاحصائيات الرسمية في البلاد تشير الى اصابة 222669 وتعافي 183310 ووفاة 10508 شخصا بفيروس كورونا لغاية الان.

وتشير الاحصائيات العالمية الى اصابة 10 ملايين و 82 الفا و 618 شخصا وتعافي 5 ملايين و 304 الاف و 361 ووفاة 501 الف و 309 اشخاص في 230 دولة في العالم.

انتهى ** 2342