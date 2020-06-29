وزير الطرق الايراني: سيتم انشاء مليون وحدة سكنية حتى آذار 2022

وقال اسلامي في تصريح ادلى به امس الاثنين خلال مراسم وضع حجر الاساس لـ 1200 وحدة سكنية في مدينة مهركان بمحافظة قزوين شمال غرب ايران في اطار مشروع المبادرة الوطنية للسكن، انه سيتم انشاء وتسليم 800 الف وحدة سكنية في اطار مشروع المبادرة الوطنية للسكن و 200 الف وحدة سكنية للشرائح الضعيفة حتى نهاية العام (الايراني) القادم (ينتهي في 20 اذار/مارس 2022) وتسليمها للمتقدمين بطلبات لها.

واشار الى ان الحكومة ستسعى لانشاء هذه الوحدات السكنية بجودة عالية وعمارة على الطراز الايراني –الاسلامي وقال، ان نحو 10 الاف من بين 800 الف وحدة سكنية في اطار مشروع المبادرة الوطنية للسكن، مختصة بمحافظة قزوين.

واوضح انه وفقا لسياسة البنك المركزي فان 20 بالمائة من التسهيلات البنكية في البلاد يجب ان تختص بقطاع السكن، معربا عن امله بتدشين الوحدات قيد الانشاء من خلال مبادرة البنوك في تقديم التسهيلات لهذا القطاع في الوقت المحدد والمناسب.

انتهى ** 2342