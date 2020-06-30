تخت روانجي: مرة أخرى وفي مجلس الأمن سترى امريكا الدعم العالمي للاتفاق النووي

جاءت تصريحات مجيد تخت روانجي في مقابلة حصرية مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) اليوم الثلاثاء حول الجو الحاكم لجلسة مجلس الأمن اليوم، والتي ستعقد لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القرار 2231.

وأضاف أن المجتمع الدولي لديه رؤية واضحة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، وهو ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة مرارا، وأكده مجددا الأسبوع الماضي، وايضا زعماء العالم أنفسهم يعارضون بوضوح المواقف الأمريكية.

واشار الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، والذي أعتبره الرئيس الامريكي صراحة بأنه إنهاء لمشاركة بلاده في هذا الاتفاق، موضحا : من غير المسبوق أن يقوم عضو دائم في مجلس الأمن باتخاذ إجراء ضد قرار كان قد تبناه سابقا.

وأضاف تخت روانجي: أن الأسوأ هو أن الدول التي تريد تنفيذ الاتفاق النووي، تقوم امريكا بمعاقبتها، وهذا ما يشير إلى الفوضى في النظام الدولي والتي يبحث عنه الأمريكيون، إنهم يريدون خلق بيئة يكون فيها ما يعتقدون أنه في مصلحتهم، ولا يهمهم حتى لو كان ضد القانون واللوائح الدولية.

وأشار إلى أن القرار 2231 هو أحد الالتزامات الدولية للدول: القرار نفسه يدعو الدول بشكل صريح إلى التعاون مع إيران في القضايا التجارية وغيرها.

وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة، بإن الولايات المتحدة تريد تعليق القرار، بينما يعارضها المجتمع الدولي، موضحا : عندما تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لتمديد الحظر التسليحي والذي يعد انتهاكا للقرار 2231، فإنها ستواجه ردا من الدول الاخرى.

واضاف تخت روانجي: لذلك، وباعتقادي فان جلسة مجلس الأمن اليوم، ستظهر أن الدول وايضا الأمين العام للأمم المتحدة سيطالبون بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والقرار 2231 ، وهذا ما لاتريد الولايات المتحدة سماعه، لكنها ستضطر إلى سماعه مرة أخرى في جلسة اليوم.

يتبع..