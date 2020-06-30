وزير الصحة: إيران تدخل مجال إنتاج لقاح كوفيد 19

وأضاف سعيد نمكي اليوم الثلاثاء في حفل افتتاح معرض فارمكس 2020 الدولي للأدوية في وزارة الصحة: إن الخبر السار الذي نقدمه للشعب هو أننا نجحنا في انجاز خطوات فعالة للغاية في إنتاج لقاح كوفيد 19 في داخل البلاد، مضيفا : في الأشهر الأربعة الماضية، كنت أتابع عن كثب أنشطة العلماء الإيرانيين في إنتاج هذا اللقاح، النتائج كانت واعدة للغاية، نجحنا في اختبار اللقاح على الحيوان، وستبدأ مرحلة التجارب السريرية البشرية للقاح قريبا.

وقال وزير الصحة الايراني، ان العام الايراني الماضي (انتهى 21 مارس) كان صعبا للغاية وعلى الرغم من الصعوبات وضغوط الحظر، تمكنا من توفير 20 في المائة أي نحو 600 مليون يورو في مجال العملة الصعبة لشراء الأدوية، بينما كان الخبراء يتوقعون زيادة 40 إلى 50 بالمائة في العملة الصعبة.

وتابع وزير الصحة قائلا: بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء، منعنا استيراد أي منتج له شبيه محلي، ووفرنا الأدوية الضرورية بحيث يحصل عليها المريض بسهولة.

وأضاف الدكتور نمكي أن الحلقة المفقودة في صناعة الأدوية الإيرانية كانت إنتاج مواد فعالة وأساسية، كانت هناك عراقيل في طريق إنتاج هذه المواد، لكننا تمكنا من التغلب على صعوبات هذا العمل، واليوم إيران هي واحدة من أقوى الدول في المنطقة في إنتاج المواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية.

يتبع..