جهانغیری : الحكومة وفرت اکثر من ثلاثة ملایین فرصة عمل جديدة

واضاف جهانغيري اليوم الثلاثاء خلال مراسم اليوم الوطني للصناعة والتعدين والتجارة : نعيش ظروفا صعبة فمن جهة يواجه الشعب الحظر الامريكي اللانساني وغيرالقانوني الجائر ومن ناحية اخرى نواجه تفشي جائحة كورنا التي اجتاحت العالم جميعا .

وبين النائب الاول لرئيس الجمهورية ان امريكا كانت تتصور ان بأمكانها ضرب الاقتصاد الايراني ولكن بتغيير واتخاذ سياسات تتناسب مع الظروف استطعنا الصمود وادارة الاقتصاد.

وصرح ان مواجهة الحظر تحتم علينا ايجاد اليات لتعزيز صمود الشعب ومن هذا المنطلق انتهجنا سياسية الصمود والمقاومة .

وبين جهانغيري ان ضمان صحة الشعب و تلبية مايحتاجه" يأتيان في سلم اولويات الحكومة معلنا عن توفير 3.5 ملايين فرصة عمل جديدة خلال السبع سنوات.

انتهى**م م**