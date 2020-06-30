٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83839522
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تسجيل 147 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 147 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 30 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 227 الفا و662 شخصا وبوفاة 147 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 10 الاف و817 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2457 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 227 الفا و 662 حالة لغاية الان بينهم  3049 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 188 الفا  و758 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 147 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10 الاف و817   شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و666 الفا و587  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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