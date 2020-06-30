تسجيل 147 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2457 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 227 الفا و 662 حالة لغاية الان بينهم 3049 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 188 الفا و758 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 147 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10 الاف و817 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و666 الفا و587 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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