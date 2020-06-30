اهداء نسخة من القرآن الكريم تعود للقرن الرابع الهجرى الى المكتبة الوطنية

قال مديرعام الكتب الخطية والوثائق النادرة في المكتبة الوطنية بطهران " علي اوجبي " ان المواطنين وكذلك الجالية الايرانية في امريكا قامت باهداء نسخة من القرآن الكريم تعود للقرن الرابع الهجري وكذلك نسخة خطية ثمينة من كتاب " شاهنامة " للشاعر الايراني الفردوسي وكذلك نسخة قديمة من كتاب دعاء الى المكتبة الوطنية في ايران .

تحوي المكتبة الوطنية على مايقارب 40 الف نسخة من الكتب الخطية والوثائق الاسلامية والتراثية و الثقافية وبعضها يعود الى القرون الهجرية الاولى .

ان قسما كبيرا من هذه النسخ هي للقرآن الكريم واخرى وثائق تتعلق به والتي تم جمعها من مختلف دول العالم ويتم الاحتفاظ بها في المكتبة الوطنية الايرانية .

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