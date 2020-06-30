٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:٥٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83839683
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ايران تدين الهجوم الارهابي على بورصة كراتشي

ايران تدين الهجوم الارهابي على بورصة كراتشي

طهران / 30 حزيران / يونيو / ارنا – ندّد متحدث الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" بالهجوم الارهابي الذي استهدف يوم امس مبنى البورصة في مدينة كراتشي الباكستانية، واسفر عن مقتل عدد من افراد الشرطة والمدنيين هناك.

واكد موسوي في تصريحه اليوم الثلاثاء : ان السبيل الوحيد لاقتلاع جذور معضلة الارهاب الكبيرة، يكمن في تعاون وتظافر الجهود بين دول العالم كافة ولاسيما البلدان الاقليمية.

وكان 4 مسلحين هاجموا، امس الاثنين مبنى البورصة في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، قبل ان يلقوا حتفهم جميعا على ايدي قوات الأمن.

كما قتل في هذا الهجوم 4 آخرون خلال تبادل اطلاق النار بمن فيهم 3 من القوات الامنية المكلفة بحراسة المبنى.

وذكرت مصادر اعلامية بان ما يسمى بـ "جيش تحرير بلوشستان" الارهابي في باكستان، تبنى مسؤولية الهجوم؛ مبينة ان عناصره الاربعة هاجموا مبنى البورصة في كراتشي من خلال عملية انتحارية.

انتهى ** ح ع   

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