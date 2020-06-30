إرسال أول شحنة عابرة من ميناء جابهار إلى الهند

وفي حديث لمراسل إرنا اليوم الثلاثاء، أشار آقائي الى شحن ناقلة الحاويات "هيزل" بـ30 حاوية مبردة، و9 حاويات عادية (غير مبردة)، والتي تحتوي جميعها على بضائع ترانزيت من أفغانستان، تم شحنها وإرسالها إلى مينائي موندرا ونافشيفا الهنديين بالإضافة الى 28 حاوية فارغة.

ولفت الى وصول 14 سفينة خاصة لحمل السلع الأساسية الى أفغانستان، الى رصيف الشهيد بهشتي بمدينة جابهار خلال العامين الماضيين، خمسة منها كانت تحمل شحنات القمح المتبرع من قبل الحكومة الهندية الى أفغانستان.

وأضاف، ان مع وجود رصيفي الشهيد بهشتي والشهيد كلانتري في ميناء جابهار، توفرت إمكانية إرساء وتفريغ وتحميل السفن العابرة للمحيطات، فضلاً عن ازدهار نقل وتصدير السلع في جنوب شرقي البلاد، منوها بالموقع الإستراتيجي لجابهار لتعزيز التبادل التجاري بين الشعوب والفرصة الذهبية المتاحة في هذا الميناء لدولة أفغانستان في مجال تصدير ونقل السلع.

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