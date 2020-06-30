"الملكوت" الإيراني ينال عدة جوائز من مهرجان أميركي

وانعقد المهرجان لأول مرة عام 2016 وأقيم عبر الإنترنت هذا العام.

وفي القسم الجانبي للمهرجان، تم اختيار "ملكوت" كأول فيلم من إختيار الجمهور، وقدم قسم "اختيار الجمهور" جوائزه في 13 قسما فرعيا. كما وقع الإختيار على "ملكوت" كـ"أفضل فيلم" في قسم أفلام الأنيميشن التجريبية لهذا المهرجان.

ويسرد "الملكوت" قصة عازف بيانو يضحي بيديه من أجل زوجته.

انتهى**أ م د

