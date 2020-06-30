٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٧:٤٨ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83839938
٠ Persons

انطلاق اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القرار 2231

انطلاق اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القرار 2231

نيويورك/30 حزيران/يونيو/إرنا- بدأ اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة فعالياته حول مراجعة التقرير الدوري للأمين العام للمنظمة بشأن تطبيق القرار 2231 الخاص بالإتفاق النووي الإيراني.

ويستهل الإجتماع المنعقد عبر الفيديوكونفرانس بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، قراءة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مدى تنفيذ القرار 2231 الخاص بالإتفاق النووي.

وبعد ذلك، يقدم مندوب بلجيكا بوصفها أحد أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا  في تسهيل اصدار القرار 2231 ، تقريرا عن التدابير المتخذة في هذا الصدد إلى أعضاء مجلس الأمن.

كما من المقرر أن يلقي كلمة كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اجتماع اليوم.

ويأتي الإجتماع وسط جهود الولايات المتحدة لتمديد الحظر التسليحي المفروض على إيران والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل بموجب القرار 2231.
انتهى**أ م د 

تعليقك

You are replying to: .
7 + 2 =