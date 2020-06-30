انطلاق اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القرار 2231

ويستهل الإجتماع المنعقد عبر الفيديوكونفرانس بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، قراءة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مدى تنفيذ القرار 2231 الخاص بالإتفاق النووي.

وبعد ذلك، يقدم مندوب بلجيكا بوصفها أحد أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا في تسهيل اصدار القرار 2231 ، تقريرا عن التدابير المتخذة في هذا الصدد إلى أعضاء مجلس الأمن.

كما من المقرر أن يلقي كلمة كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اجتماع اليوم.

ويأتي الإجتماع وسط جهود الولايات المتحدة لتمديد الحظر التسليحي المفروض على إيران والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل بموجب القرار 2231.

انتهى**أ م د