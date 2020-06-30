ربط سكة الحديد بين إيران وأفغانستان خلال الأشهر القليلة المقبلة

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال مراسم تدشين المرحلة الثالثة من الأسطول السككي الإيراني.

وأضاف إسلامي، "نحن نحاول معالجة أوجه القصور في البنية التحتية اللوجستية في قطاع النقل، ونواجه عراقيل الأعداء في هذا الصدد".

وأشار الى زيادة سعة الشحن والنقل من خلال مد 800 كيلومتر من سكة الحديد شرقي البلاد بنحو 20 مليون طن.

وأكد، ان مشروع الخط السككي الجديد، تم تنفيذه باستثمارات من الشركات الإيرانية من دون إستثمارات أجنبية.

ولفت وزير الطرق وإعمار المدن الى ضم 778 قاطرة وعربة الى الأسطول السككي للبلاد خلال العام الماضي (الإيراني-إنتهى في 20 آذار/مارس) بالتعاون مع 11 شركة مستثمرة و9 شركات مصنعة، مشيرا الى تخطيط الوزارة للنهوض بالإنتاج بنسبة 45 بالمئة خلال العام الحالي.

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