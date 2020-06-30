ارتفاع حصیلة ضحایا حریق مستوصف طهران الی 19 قتیلا و 14 جريحا

وقال ملكي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" فجر اليوم الاربعاء انه فضلا عن القتلى الـ 13 والجرحى الـ 6 للحادث الذين اعلن عنهم سابقا، فقد تم العثور لاحقا خلال عمليات البحث على 6 قتلى اخرين فى غرفة بالمستوصف.

واضاف، ان 5 من هؤلاء كانوا قد فارقوا الحياة وكان السادس مصابا في حالة جرحة وتم نقله الى المستشفى لكنه فارق الحياة ايضا للاسف.

واوضح ملكي بان 15 من الضحايا هم نساء والاربعة البقية هم رجال واضاف، ان عمليات البحث مازالت جارية للعثور على ضحايا او جرحى محتملين.

وقال المتحدث بان رجال الاطفاء تمكنوا من انقاذ 20 شخصا كانوا داخل مبنى المستوصف حين وقوع الحادث كما تم نقل الجرحى الى مستشفى "الشهداء" في منطقة تجريش شمال العاصمة.

من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ في طهران بيمان صابريان في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" بان عدد جرحى الحادث ارتفع الى 14 شخصا.

يذكر انه نحو الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش) ادى انفجار قنينة اوكسجين الى اندلاع حريق في مستوصف "سينا" في شمال العاصمة طهران تم اخماده بعد ساعتين من قبل فرق الاطفاء.

انتهى ** 2342