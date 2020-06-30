اوليانوف: معارضو معاهدة "ان بي تي" يضخمون الخلاف البسيط بين ايران والوكالة الذرية

وكتب اوليانوف تغريدة له على "تويتر" الثلاثاء، ردا على تغريدة أوردها كبير المستشارين في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الاميركية ريتشارد غولدبرغ، إنه لو افترضنا ان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو استطاع اقناع روسيا بتمديد الحظر التسليحي على ايران فان هذا الامر لا قيمة له في السماح بالحفاظ على الجزء المتبقي من الاتفاق النووي (المتبقي من عهد اوباما) لان القيود الرئيسية ستنتهي وفق الاتفاق النووي.

واضاف: إن هؤلاء المعارضين يأملون بانهاء التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعد مثالياً تقريباً.

وقال، ان هؤلاء يضخمون الخلاف البسيط بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويريدون تأجيج أزمة دولية لكنهم لا يمتلكون أي فرصة للنجاح.

انتهى ** 2342