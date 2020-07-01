٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٤:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83840164
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تخت روانجي: مجلس الامن الدولي لم يدعم خطوة اميركا المعادية لايران

تخت روانجي: مجلس الامن الدولي لم يدعم خطوة اميركا المعادية لايران

نيويورك / 1 تموز / يوليو /ارنا- صرح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بان مجلس الامن الدولي لم يدعم خطوة اميركا لتمديد الحظر التسليحي على ايران.

وكتب تخت روانجي في تغريدة له على موقع "توتير" عقب اجتماع مجلس الامن الدولي الثلاثاء: ان اعضاء مجلس الامن الدولي اعلنوا اليوم مرة اخرى دعمهم للاتفاق النووي والقرار 2231 .

واضاف، ان تصريحاتهم اثبتت انهم لا يدعمون خطوة اميركا لتمديد الحظر التسليحي على ايران والذي يعد نقضا للقرار 2231.  

وتابع تخت روانجي: انه على اميركا ان تضع سريعا مسودة قرارها التعيس جانبا قبل ان يتم رفضها مرة اخرى.

وكان مجلس الامن الدولي قد عقد اجتماعا الثلاثاء لدراسة التقرير الدوري للامين العام لمنظمة الامم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 المتعلق بالاتفاق النووي.

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