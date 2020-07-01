ظریف: المجتمع الدولي ومجلس الامن امام قرار مهم

وبعد مشاركته الثلاثاء عبر الاجواء الافتراضية في اجتماع مجلس الامن الدولي حول القرار 2231 المتعلق بالاتفاق النووي، كتب ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر": ان المجتمع الدولي بصورة عامة ومجلس الامن الدولي بصورة خاصة امام قرار مهم، هل نصون احترام سيادة القانون ام نعود الى قانون الغاب؟.

وارفق وزير الخارجية الايراني التغريدة بخطابه امام اجتماع مجلس الامن الدولي الذي عقد حول القرار 2231 .

وكان مجلس الامن الدولي قد عقد اجتماعا الثلاثاء لدراسة التقرير الدوري للامين العام لمنظمة الامم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 المتعلق بالاتفاق النووي.

انتهى ** 2342