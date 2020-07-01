تصنيع مكيف هواء إيراني قادر على قتل فيروس كورونا

مع انتشار فيروس كورونا، عمل كل من النشطاء في القطاعات العلمية والأكاديمية والصناعية بالبلاد، على اتخاذ إجراءات، بناء على قدراتهم لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وكانت الشركات المعرفية أكثر نشاطا في هذا المجال لتلبية احتياجات البلاد بطرق مختلفة.

شركة "سامع" المعرفية للصناعات الإلكترونية، هي واحدة من هذه الشركات التي تمكنت أن تكون بمصاف الشركات المنتجة في مجال المعدات المستخدمة ضد انتشار فيروس كورونا من خلال إنتاج العديد من المنتجات القائمة على المعرفة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سامع" المعرفية "مهدي قلي زادة"، في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الأربعاء حول إنتاج مكيفات الهواء المحلية: أن هذا الجهاز وباستخدام مصباح" UVC " يمتلك ميزة القضاء على فيروس كورونا.

واشار الى استخدام مرشحات النانو والكربون في تصميم وانتاج هذا الجهاز لالتقاط الجسيمات العالقة والروائح الكريهة في الهواء.

واضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن هذه العملية، ونظرا لوجودها بشكل دائم، تؤدي الى تنقية الهواء بشكل مستمر في الأماكن العامة مثل البنوك والمكاتب والصيدليات والأماكن التي يمكن فيها دخول الشخص المصاب، وبالتالي يتم القضاء على التلوث البكتيري والفيروسي باستمرار.

واشار إلى أن هذا الجهاز هو من أفضل الأجهزة التي يمكن استخدامها لمنع انتشار فيروس كورونا في الأماكن المغلقة والعامة، وقال: تصميم هذا الجهاز داخلي تماما، وباستخدام خصائص مصباح الأشعة فوق البنفسجية.

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