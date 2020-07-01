المانيا تجدد تأكيدها على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

واعلنت الخارجية الالمانية بعد الانتهاء من اجتماع مجلس الامن الدولي وذلك في تغريدة على موقعها : ان المانيا ستبذل ما بوسعها لحفظ الاتفاق النووي بين ايران والدول 4 + 1.

واضافت في التغريدة : نحن مستمرون في مساعينا لحفظ الاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا.

وطلبت المانيا من ايران الالتزام بتعهداتها النووية بشكل كامل دون التطرق الى خروج امريكا الاحادي من الاتفاق النووي واعاد الحظر ضدها خلافا لبنود الاتفاق الدولي.

وكان ممثل المانيا الدائم لدى الامم المتحدة " كريستوف هاسغن" قد اعلن تعليقا على خطاب ممثل الصين في مجلس الامن الدولي بشأن القرار 2231 ان المانيا تؤكد موقفها من الية الزناد التي جاءت في القرار 2231 وهدفها هو تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل.

وبعد مشاركته الثلاثاء عبر الاجواء الافتراضية في اجتماع مجلس الامن الدولي حول القرار 2231 المتعلق بالاتفاق النووي، كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر": ان المجتمع الدولي بصورة عامة ومجلس الامن الدولي بصورة خاصة امام قرار مهم، هل نصون احترام سيادة القانون ام نعود الى قانون الغاب؟.

وارفق وزير الخارجية الايراني التغريدة بخطابه امام اجتماع مجلس الامن الدولي الذي عقد حول القرار 2231 .

وكان مجلس الامن الدولي قد عقد اجتماعا الثلاثاء لدراسة التقرير الدوري للامين العام لمنظمة الامم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 المتعلق بالاتفاق النووي.

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