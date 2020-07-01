ترشيح إيران رسميا لاستضافة كأس آسيا 2027

وانتهى امس الثلاثاء الموعد النهائي القانوني لاعلان استعداد الدول لاستضافة كاس أسيا لیعلن الاتحاد الاسيوي اسماء البلدان التي تم ترشيحها لاستضافة البطولة.

وتكون الهند وإيران وقطر والسعودية وأوزبكستان ضمن الدول الخمسة التي تدعو إلى استضافة كأس آسيا.

وکانت إيران قد تقدمت سابقا بطلب لاستضافة كأس آسيا 2019، لكنها انسحبت.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر في 2 أبريل، تمديد فترة الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس أمم آسيا 2027، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذكر الاتحاد الآسيوى فى بيانه الرسمي، "القرار اتخذ فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا، من أجل منح فرصة كافية لأعضاء الاتحاد، الذين تأثر أغلبهم من انتشار الفيروس، للقيام بأعمالهم الداخلية".

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل الموعد النهائي لاستقبال طلبات استضافة كأس أمم آسيا 2027، من 31 مارس إلى 30 يونيو 2020، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس آسيا 2023 في الصين التي نالت حق استضافة البطولة في يونيو الماضي بالاجماع، بعد أن كانت المرشحة الوحيدة، عقب تخلي كوريا الجنوبية عن فكرة الترشح، فيما أقيمت النسخة الماضية في الإمارات مطلع العام الماضى 2019.

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