35 جامعة ايرانية بين الافضل عالميا وفق تصنيف شنغهاي 2020

علماً بأنّ ترتيب شنغهاي الأكاديمي يُعتبر أحد التصنيفات الرسمية عالمياً تنشره جامعة شنغهاي جيائوتنغ الصينية كل سنة.

واضاف دهقاني ان ترتيب شنغهاي الأكاديمي للعام 2020 كان 54 قسما في خمسة مجالات : الهندسة 22 قسما والعلوم الاساسية 8 اقسام وعلم البايولوجيا 4 اقسام والطب 6 اقسام وعلم الاجتماع 14 قسما.

واوضح مسئول مركز الإستشهاد المرجعی لعلوم العالم الإسلامی (ISC)" انه وفق تصنيف شنغهاي ۲۰۱۹ کانت ۳۲ جامعة ايرانية من بين الافضل عالميا و التي ارتفعت الى 35 جامعة في عام 2020 .

وقال انه وفق تصنيف شنغهاي 2020 فضل الجامعات الايرانية في مجال العلوم الاساسية 5 جامعات ايرانية وفي الهندسة المعمارية 16 جامعة والهندسة الكهربائية 7 جامعات وهندسة التقنيات 7 جامعات والهندسة الطبية جامعتان وهندسة الحاسوب 4 اربع جامعات والهندسة الكيميائية 16 جامعة.

وبحسب تصنيف شنغهاي فان جامعة اميركبير احتلت مراكز متقدمة في اختصاصات " الهندسة البحرية" و " هندسة الفلزات" و " هندسة الكيمياء" و " هندسة المواد" و " هندسة الحاسوب" و" الهندسة المعمارية" و " الهندسة الالية" و " هندسة الميكانيكا" و " الهندسة الكهربائية" و " الرياضيات" و " هندسة الاتصالات" و " هندسة التقنيات و" الهندسة الطبية" و " هندسة الطاقة" و " هندسة التعدين".

وأضاف دهقاني بأنّ جامعة «أمير كبير» و جامعة آزاد الاسلامية الإيرانيتين كانتا ضمن أفضل ۵۰۰ جامعة في العالم في فرع الرياضيات كما وردت أسماء جامعة آزاد الإسلامية وجامعة إصفهان الصناعية وجامعة شريف الصناعية ضمن هذه القائمة إنما في فرع الفيزياء.

وفي فرع الكيمياء إندرج إسم جامعة آزاد الإسلامية وجامعة طهران ضمن قائمة أفضل ۵۰۰ جامعة وجاء إسم جامعة إعداد الأساتذة وجامعة طهران ضمن هذه القائمة في فرع الجيولوجيا. وأما في العلوم الجوية فقد ورد إسم جامعة آزاد الإسلامية وجامعة طهران ضمن قائمة أفضل ۴۰۰ جامعة عالمياً.

وتفوّقت ايران في ترتيب شنغهاي العالمي في فرع الهندسة الكيماوية بفضل وجود ۲۱ جامعة فيها ذات كليات يتم فيها تدريس هذا الفرع الهندسي.

وفي مجال «علوم الحياة» وقفت جامعة طهران وجامعة آزاد الإسلامية وجامعة إصفهان الصناعية وجامعة إعداد الأساتذة بين ۵۰۰ جامعة متفوقة في العالم كان في فرعي الزراعة وعلوم البيطرة.

وبالنسبة للعلوم الطبية أحرزت ايران تفوقاً في فروع الطب السريري والصحة العامة وطب الاسنان والفم والتمريض وصناعة الأدوية كان لجامعة طهران وإصفهان وجامعة آزاد الإسلامية وجامعة الشهيد بهشتي التفوُّق بين الجامعات الايرانية الواردة أسماؤها في ترتيب شنغهاي العالمي.

كما نجحت ايران في الحصول علي مكانة متفوقة في هذا الترتيب العالمي في فرعي الإقتصاد والإدارة.

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