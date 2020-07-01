الاتفاق النووي يجب ان يطبق بشكل فعال

وفي كلمة بمجلس الأمن الدولي التي عقدت مساء أمس الثلاثاء لمناقشة سير تنفيذ القرار الأممي 2231 ، دعا ممثل الصين ، الولايات المتحدة للعودة الى الاتفاق النووي مع إيران والالتزام بالقرار المذكور.

من جهتها كتبت ممثلية الصين في الامم المتحدة على حسابها في تويتر أن بكين دعت الى توفير دعم عالمي للاتفاق النووي واحترام القرار الدولي 2231 المتعلق بسير تطبيق هذا الاتفاق.

كما أكدت الصين دعمها السياسي والدبلوماسي للموضوع النووي الايراني ، ومعارضتها للضغوط الأمريكية على مجلس الأمن الدولي لتمديد الحظر التسليحي على إيران.

واعتبر ممثل الصين في المنظمة الدولية أن السبب الأساس للازمة الحالية في الشرق الاوسط هو خروج امريكا من الاتفاق النووي عام 2018 وتشديدها الحظر الاقتصادي الاحادي على إيران.

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