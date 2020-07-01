قالیباف یدعو الی وقف الاجراءات الاحتلالیة التی یقوم بها الکیان الصهیونی

ووجه قاليباف رسائل بهذا الشأن الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة اتحاد البرلمانات الدولي وأمين اتحاد البرلمانات الاسلامية في منظمة التعاون الاسلامي وغيرهم.

واكد قاليباف في رسائله موقف مجلس الشورى الاسلامي الحاسم للوقف الفوري للاجراءات الصهيونية الاستفزازية ، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

واضاف أن المبادئ الاساسية لحقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة تحتم اتخاذ اجراءات ملموسة وسريعة لوقف سياسة التوسع التي يمارسها الكيان الصهيوني .

واشار قاليباف في رسائله الى ان الكيان الصهيوني وفي نقض واضح للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة يسعى لضم اجزاء من الضفة الغربية الى كيانه المحتل ، وهذا ما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واكد قاليباف مجددا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وادانة المخططات الصهيونية التوسعية ، معتبرا ان هذه الاجراءات لن تمنح الشرعية للكيان الصهيوني مطلقا، وبالتالي فان المنتظر من المنظمات الدولية والبرلمانية ان تتخذ الاجراءات اللازمة والخطوات الملموسة بهدف الوقف الفوري لاجراءات الكيان الصهيوني.

انتهى** 2344