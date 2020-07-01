تعاون مشترك بين الهلال الاحمر الايراني وبرنامج الاغذية العالمي لمكافحة كورونا

واعرب ولي بور خلال لقائه ممثلة برنامج الاغذية العالمي في طهران عن شكرة لتعاونه في تنفيذ البرامج الخدمية للمتضررين من الحوادث في البلاد وقال : ان منظمة الهلال الاحمر الايراني ومنذ اليوم الاول لتفشي كورونا في ايران قامت بتقديم خدماتها من خلال اقامة مراكز في مداخل المدن لقياس درجة الحرارة لقطع سلسلة تفشي المرض وكذلك هي متواجده في جميع المراكز الصحية وقامت بتوزيع حزم صحية للمواطنين .

وقال ولي بور ان مركز الطوارئ التابعة للهلال الاحمر الايراني قام بنشاطات لاستقبال المساعدات الدولية في مجال مكافحة كورونا معلنا استعداد المنظمة التعاون مع برنامج الاغذية العالمي في هذا المجال .

من جانبها قالت ممثلة برنامج الاغذية العالمي في طهران نكاركرامي ان نشاط المنظمة الرئيس يتمثل في تقديم المساعدات الغذائية ولكنها لاتغفل عن تقديم المساعدة في باقي المجالات الانسانية مبينة ان برنامج الغذاء العالمي هو شريك للهلال الاحمر الايراني في مهامه الانسانية .

واضافت كرامي انه وخلال العام الماضي الذي كان عاما صعبا لايران، تم تقديم مساعدات لمتضرري الفياضانات في ايران على ثلاثة مراحل مشيرة الى القيام البرنامج بمساعي لجمع المساعدات المالية والمعدات التي تحتاجها ايران في مكافحة كورونا وتسليمها الى الهلال الاحمر .

واعلنت عن استعدا برنامج الاغذية العالمي تقديم المساعدة في تهيئة الحزم الصحية وتوزيعها على المحتاجين وذلك بالتعاون مع الهلال الاحمر الايراني .

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