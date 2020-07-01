عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 10 الاف و958 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2549 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 230 الفا و 211 حالة لغاية الان بينهم 3081 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 191 الفا و487 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 141 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10 الاف و958 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و693 الفا و242 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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