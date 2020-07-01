٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٣٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83840968
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عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 10 الاف و958 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 10 الاف و958 شخصا

طهران /1 تموز/ يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 230 الفا و211 شخصا، وبوفاة 141 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 10 الاف و958 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2549 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 230 الفا و 211 حالة لغاية الان بينهم 3081 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 191 الفا  و487 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 141 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10 الاف و958 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و693 الفا و242  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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