العراق: الاعلان عن تشكيل تحالف "عراقيون" الجديد

وقال المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني العراقي، نوفل ابو رغيف، لمراسل "ارنا" في بغداد، ان "هذا التحالف لدعم سيادة الدولة وهيبتها، ولتحقيق توازن نيابي موضوعي يقوم على اساس التكامل مع التحالفات الاخر",

وأضاف، "كما ان هذا التحالف يمضي في تلبية مطالب المتظاهرين الحقة والاصغاء الحقيقي الى الجمهور، وتفعيل رؤية المرجعية الدينية العليا".

وكان السيد عمار الحكيم أوضح مساء أمس الثلاثاء، ان "(عراقيون) التحالف الكبير مشكَّل من عدد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة حمل، كما أراد له الاعضاء ، تسمية (تحالف عراقيون)؛ ليعبر عن مواكبة مخلصة للتحولات المتلاحقة الحاصلة في البلاد، متخذاً من الاعتدال والوسطية ودعم

المشروع الوطني والخطاب الوحدوي، أساساً متيناً لتمثيل قوى الدولة بشكل واضح وعادل".

وأشار الى، ان "التحالف يهدف الى تقوية مسار الدولة ومؤسساتها وتطبيق القانون على الجميع واعادة الثقة بالنظام السياسي ودعم قواتنا المسلحة الباسلة التي تضم الجيش والشرطة والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب، والبيشمركة في إطارها المؤسساتي والتزامها بواجباتها ضمن سياقات القانون

وسياسات الدولة".

وتابع، "كما يهدف لتعضيد مسار الإصلاحات الجادة والشجاعة والحازمة بوجه الفساد وهدر الأموال وتلبية مطالب المتظاهرين الحقة ودعمها وتمكين منهج الاعتدال لدعم الاستقرار السياسي وابعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات الدولية وجعله لاعباً اساسياً للتقارب بين الأشقاء والأصدقاء وحل

الأزمات والتقاطعات في المنطقة والتشجيع على مد جسور العلاقة والمصالح المتبادلة مع دول المنطقة والعالم".

ولفت الى ان "الاهداف الواضحة لتحالف (عراقيون) تأكيد المطلب الرئيس باجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع بلا تمايز او تضليل وتهيئة متطلباتها ودعم جهود الإصلاح والتطوير الحقيقي للنظام السياسي برمته والتخلص من آثار التوافقية غير المجدية والمعطلة لمسار الإصلاح والبناء وإعادة

الاعمار"، مضيفا "وكذلك تعزيز إجراءات الضمان الصحي والتطوير الاقتصادي واستعادة الريادة الوطنية من جديد ودعم عملية الاعمار وتوفير الخدمات في المحافظات الجنوبية، وتقوية الحكومات المحلية ودعم إعادة النازحين واعمار المناطق المحررة وصولاً الى خدمات عادلة وحياة حرة كريمة لجميع المواطنين".

ويضم تحالف "عراقيون" الجديد 50 نائبا في البرلمان العراقي، وسيصبح عدد النواب فيه 60 نائبا في الايام القليلة القادمة، بحسب تصريحات خاصة لاعضاء في هذا التحالف ادلوا بها لمراسل "ارنا" في بغداد.

انتهى ع ص